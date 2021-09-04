Талибы запретили стильные прически и бритье бород

Движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, запретило в южной провинции Гильменд стильные прически и бритье бород.

Об этом говорится в письме талибов, которое было обнародовано 26 сентября.

С рекомендацией не делать укладку и не трогать бороду талибы выступили на встрече с сотрудниками мужских парикмахерских в городе Лашкаргах. В распоряжении говорится, что в мужских салонах нельзя включать музыку.

Министр обороны страны также недоволен поведением вчерашних бойцов: он раскритиковал их за многочисленные селфи и экскурсии.

Журналистка "Times" поговорила за чаем с одним из командиров талибов - ранее он готовил смертников, но на данный момент охраняет единственный в стране 5-звездочный отель.

Как пишет газета, в обеденное время бойцы заходят за яблочным десертом с автоматами Калашникова наперевес.

В то же время WSJ рассказывает, что в столице Кабул оказались тысячи молодых талибов, которые ранее не бывали в мегаполисах.

В свободное время бойцы осматривают достопримечательности, посещают парки развлечений и устраивают пикники с автоматами.

Кроме этого, в Кабул в туристических целях также приезжают и бойцы "Талибана" из других районов. Они ходят в зоопарк и катаются по озеру на катамаранах-лебедях.