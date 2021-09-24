Армию для защиты своих граждан в Косово готова применить Сербия

Ситуация на Балканах стремительно обостряется и регион может стать новой пороховой бочкой для Европы из-за кризиса между Сербией и Косово.

Белград, при определенных условиях, готов применить силу, чтобы защитить своих граждан. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink, как передает агентство РИА "Новости".

"Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово от 1999 года и всеми решениями после него... Мы не имеем права этого делать", - заявил Вучич.

Сербский лидер также сообщил, что подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.