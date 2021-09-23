Когда и на каких условиях человечество вернется к нормальной жизни рассказал глава Pfizer

Вчера, 26 сентября, Альберт Бурла, глава правления и генеральный директор американской фармацевтической компании, которая производит вакцину от коронавируса Pfizer выступил с осторожным прогнозом, когда же человечество сможет вернуться к нормальной жизни без жестких ковидных ограничений.

По его мнению это возможно в течение года, однако при обязательном соблюдении нескольких важных условий. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на канал ABC.

"Мы однозначно сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы коронавируса. Но тем не менее мы не сможем жить нормальной жизнью без вакцинации. В нашем распоряжении появятся новые препараты от коронавируса, которые будут эффективно действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий - это ежегодная вакцинация всего населения", - заявил Бурла.

Он также заявил, что компания скоро отправит на рассмотрение Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов США данные исследования вакцины, которое проводилось на детях 5-11 лет. Бурла заверяет, что исследование доказало эффективность и надежность препарата для детей.