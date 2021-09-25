В Крыму Россия начала масштабные учения ВДВ

Сегодня, 27 сентября, на аннексированном полуострове Крым начались масштабные учения десантных войск.

В них задействовано почти 2 тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и специальной техники.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, как передает РИА "Новости".

На полигоне "Опук" пройдут трехдневные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Сами учения стартуют с марша-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого планирует использовать боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" - они поступили в соединение этим летом.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - говорят в пресс-центре МО.

Кроме этого, десантники отработают приемы маневренной обороны днем и ночью. В последнем этапе учений изучат наступательные действия и будут наносить урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

В учениях будет использоваться разное оружие: автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.