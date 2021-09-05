"Газпром-медиа" озвучил название российской версии сервиса TikTok

Российская версия популярного сервиса TikTok, которую "Газпром-медиа" обещает запустить до конца осени, будет называться Yappy.

Она позволит пользователям в РФ обмениваться вертикальными видео длительностью до 60 секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

Первая версия приложения дебютирует в конце четвертого квартала текущего года. Перед официальным стартом в октябре-ноябре разработчики проведут финальное закрытое тестирование.

Основной целевой аудиторией Yappy разработчики называют людей в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и осознающие важность личного признания и материального успеха. В тестировании закрытой версии принимают участие 300 блогеров, их имена не раскрываются.

По данным главы "Газпром-медиа" Александра Жарова, короткие вертикальные видео пользуется большой популярностью у пользователей. Такой контент потребляют свыше 80% владельцев смартфонов.