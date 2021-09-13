Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач

При в введении в каком-либо регионе Украины "красной" зоны карантина Минздрав не собираются вводить запрет на работу продуктовых магазинов и супермаркетов.

При этом покупателей будут пускать все же с некоторыми ограничениями, а у сотрудников могут потребовать ковид-сертификаты, свидетельствующие о вакцинации. Об этом рассказал замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает РБК Украина.

"Магазины, которые работают с продуктами, смогут продолжать работу и при "красном" уровне. К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование по вакцинации пока не будет распространяться", - заверил главный санврач страны.

По его словам, в Минздраве и в Кабмине отдают себе отчет в том, что ограничение количества продуктовых магазинов может существенно повлиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей – такой нормы, скорее всего, не будет". - сообщил Кузин.