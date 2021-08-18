Суд смягчил меру пресечения Антоненко, обязав его только ночевать дома

Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко смягчили меру пресечения.

Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь подсудимый должен находиться дома только с 23:00 до 06:00. Об этом сообщается на странице Free Riff в соцсети.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь он должен быть дома только с 23:00 до 06:00.