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События Сегодня, 17:4654
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады

На выездном совещании "Слуг народа" в Трускавце, которое запланировано на 1-3 октября,  могут рассмотреть смену глав нескольких парламентских комитетов.

По данным источников, речь идет о главе комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергее Бабаке, а также главе комитета по вопросам экономического развития Дмитрии Наталухе, которых относят к орбите Разумкова. Также лишиться своих должностей могут глава бюджетного комитета Юрий Аристов и главе комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Об этом пишет в понедельник, 27 сентября, "Зеркало недели".

Кадровый вопрос будет реализован в случае отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако пока не понятно когда произойдет отставка действующего главы парламента, хотя, по данным источников, накануне в кабинете президента Владимира Зеленского с участием главы ОПУ Андрея Ермака, его зама Кирилла Тимошенко и других лиц из ближайшего окружения главы государства обсуждали возможные сценарии.

"Банковая отдает себе отчет в том, что снять Разумкова можно только после масштабной кампании по дискредитации, которая уже, собственно, началась. Но окончательное решение вчера принято не было. Вопрос еще и в том, когда и кем менять Разумкова. Не факт, что спикером станет Стефанчук (первый вице-спикер парламента - Ред.). Президент ищет на эту роль не только надежное, но и удачное пиар-лицо", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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