После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание

Голодающий в изоляторе СБУ экс-нардеп Семен Семенченко, которого оставили под стражей до 6 ноября, потерял сознание.

Это произошло утром 27 сентября во время встречи с адвокатом, на 61 день голодовки. Адвокат Семенченко заметил, что его подзащитный закрыл глаза и долго не открывал. Медики, которых вызвал адвокат, привели Семенченко в чувства.

О случившемся рассказала жена Семенченко Наталья Музыка на своей странице в Facebook.

"Адвокат заметил, что Семен закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал "скорую", - рассказала она.

По словам супруги, медики привели Семенченко в чувство и через 10 минут уехали. В СИЗО адвокату сообщили, что в следующий раз посетить подзащитного он сможет на следующее утро.

"Вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании ли он или в коме, не будет", - уверена жена Семенченко.

Она отметила, что в больницу Семенченко из-за постановления следователя не отпускают.