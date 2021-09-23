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События Сегодня, 17:5558
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа

На украинском газовом рынке закручивается новая интрига.

На днях Кабмин уволил тех членов набсовета "Нафтогаза", которые не ушли сами и взял на себя функции наблюдательного совета госкомпании.

Буквально сразу же правительство изменило состав правления НАКа, введя в него людей главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Напомним: сам Витренко, хоть и стал у руля "Нафтогаза" уже достаточно давно, так и не получил реальных полномочий. Карты ему путали набсовет и "старая гвардия" Коболева.

Теперь же ситуация должна кардинально поменяться

Чего ждать от Витренко? С одной стороны, сейчас главная задача для него от Офиса президента - отопительный сезон, - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Витренко предстоит удержать цены на газ для населения и коммунальщиков, чтобы не допустить роста тарифов и тарифных майданов. Но тут вопрос - хватит ли газа? Как оказалось, в реальности в подземных хранилищах его не так много, а на закупку нужно больше 40 млрд, которых у НАКа пока нет.  

С другой стороны, есть и более масштабные планы. В последнее время активизировались слухи о национализации облэнерго и газораспределительных сетей. Якобы, это делается с целью энергетической безопасности страны. Но, по-сути, речь идет о банальном отжиме активов.

"Это касается не только теплового блока. Ситуация все больше напоминает истории 2011-2012 годов, когда бизнес попросту отжимали под "семью" Януковича. По "зеленой энергетике" уже давно ходят, якобы, люди из окружения Зеленского, предлагают отдать им те же солнечные электростанции или долю в бизнесе в обмен на погашение долгов государства по зеленым тарифам. И грозятся, что в обратном случае собственники вообще ничего не получат. Теперь под прицел попали облгазы и ТЭЦ", - говорит Корольчук.

"По некоторым энергокомпаниям уже, якобы, даже отбираются люди, которые их "примут", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Пикантность ситуации состоит в том, что "порешать" нужно очень быстро. Понятно, что откат по "реформе корпоративного управления", фактическому отстранению иностранцев от управления НАКом не очень понравится заграничным  кураторам Украины. 

"Не исключено, что в итоге Кабмин будет вынужден сформировать новый набсовет, а сам Витренко окажется некой переходной фигурой, затем вместо него поставят более компромиссного кандидата", - говорит Корольчук.

Разбирались, что происходит вокруг "Нафтогаза", и каких перемен ждать на газовом рынке.

Нафтогаз имени Витренко

Мы уже писали, как Юрий Витренко стал в обход контролируемого Западом набсовета главой "Нафтогаза", но так и не получил там реальной власти. Несмотря на полное одобрение его кандидатуры в ОП, и тот факт, что ему нарезали немало задач, фактически он оставался в НАКе "свадебным генералом" - все решали набсовет и "старая гвардия" топ-менеджмента, оставшаяся в госкомпании со времен Коболева.

В начале сентября подали в отставку глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причиной стали разногласие в самом набсовете по поводу Витренко. Иностранцы хотели его отстранить, а члены набсовета от Кабмина это решение не поддержали. Из НАКа со скандалом ушел также главный исполнительный директор Отто Ватерландер, напоследок раскрыв секрет "Нафтогаза" о семикратном наваре на газе отечественной добычи. По его словам, стоит он гривну за куб, а людям продают дороже 7 гривен. Впрочем, в самом НАКе эту информацию тут же как бы опровергли, хотя свою цифру по себестоимости так и не назвали.

Но вернемся в кадровому кризису в "Нафтогазе".

В понедельник, 27 сентября, Кабмин уволил трех оставшихся членов набсовета, и взял на себя его функции. Буквально сразу же были проведены перестановки в правлении. Правительство прекратило полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка и избрал новых членов правления. Ими стали советники Витренко Маврикий Калугин (по вопросам добычи газа) и Владислав Воловик, директор по управлению персоналом и социальной политике Елену Бойченко, глава казначейского департамента Роман Чумак.

"Это люди Витренко. Фактически под него зачистили правление", - говорит Попенко.

Отметим, что это далеко не все зачистки. Недавно Кабмин дал добро на аудит в НАКе. Но, как говорят наши источники, ожидается, что проверки будут специфическими. Якобы, аудиторам покажут, где копать. Таким образом люди, которые сидят на определенных направлениях (к примеру, по закупке газа) еще со времен Коболева, или сами уволятся, или их "уйдут".

Но уже сейчас руки у Юрия Витренко развязаны - он наконец-то получил реальные полномочия. Главный вопрос - как он ими распорядится.

Как Витренко отрегулирует цены на газ

Главная цель, которая ставилась Витренко в ОП еще на моменте его продвижения в НАК, - удержать ценники на газ и не допустить тарифного коллапса и новых тарифных майданов.

"Изначально ему ставили цель по тарифам плюс разрулить тему долгов в коммуналке. По долгам приняли закон о рекструктуризации. По газу ситуация более сложная. Еще в бытность главой Минэнерго Юрий Витренко предлагал схему с ресурсом "Укргаздобычи" - продавать его на бирже широкому кругу компаний, что позволит сдержать цены. Но тогда к нему не прислушались, а запустили годовые тарифы.

Сейчас внедрить эту схему в рамках отопительного сезона уже очень сложно, так как подписаны контракты и сформирована цена под импортный газ. Поэтому, даже если газ внутренней добычи станут выбрасывать на биржу, то это вряд ли будет полноценный рынок. Объемы могут выкупать определенные компании, скажем, из структуры самого НАКа. То есть, сформировать украинскую биржу с ценами, не зависимыми от европейских индексов, в ближайшие месяцы вряд ли получится", - считает Корольчук.

Следовательно, сможет ли Витренко удержать ценники на газ, когда в Европе они бьют рекорды, и уже есть прогноз о тарифе в 3 тысячи долларов за тысячу кубов, - большой вопрос (а именно к европейским ценам привязана стоимость газа для украинских промышленных потребителей и бюджетников).

По крайней мере, на газовом рынке не очень верят в удержании цены.

"Можно ожидать, что ниже текущих уровней цена опускаться до конца года не будет (напомним: текущий уровень в Европе - 800-900 долларов, а на Украинской энергетической бирже на октябрь - больше 28 тысяч гривен за тысячу кубов - Ред). Но она может продолжить рост на новостях по Северному потоку-2, результатах выборов в Германии  и возможном похолодании", - сказал нам глава Правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Это значит, что ценники на газ для бизнеса по-прежнему будут "рыночными". И,если оправдаются прогнозы о газе в 3 тысячи долларов на европейских хабах, то наши предприятия тоже будут покупать его по 90 гривен за куб. Со всеми вытекающими последствиями, начиная от резкого подорожания продукции и заканчивая остановкой заводов.

Для населения ценник сохраняется прежним - порядка 8 гривен за куб. Для коммунальщиков газ будет по 7,42 гривен за куб, но только определенные квоты (среднее значение потребления газа для производства тепла для населения за последние три года), а остальное придется докупать по рыночным ценам (в случае холодной зимы может не хватить до 30% объемов).

"У "Нафтогаза" были планы повысить тариф для населения до 12 гривен за куб, но их не успели реализовать", - говорит Корольчук.

По 12 гривен за куб НАК продает газ в статусе Поставщика последней надежды, и на него сейчас массово переводят должников, причем, целыми городами.

Будет ли дефицит газа

Впрочем, сейчас главный вопрос - хватит ли вообще газа на зиму.

Разговоры о том, что в Украине может в разгар холодов закончиться газ, ходят уже давно.

Коммунальщики рассказывали нам, что этот аргумент в НАКе приводили, торопят их с подписанием контрактов.

"Говорили, чтобы не тянули с договорами, потому что газа по 7,4 гривен ха куб, якобы, не так и много, и если будем долго думать, можем ничего не получить в итоге", - рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

При этом официально информация о возможных проблемах с газом отметается.

Как заявил недавно премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина уже готова к отопительному сезону, Запасы газа в подземных хранилищах превысили 18,8 млрд кубов, что больше, чем в прошлые годы. Поэтому у местных властей нет основания повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Как обстоят дела на самом деле?

Формально 18,8 млрд кубов должно с лихвой хватить на отопительный сезон. Газа под него нужно всего 6,4 млрд.

Но 18,8 млрд кубов в подземных хранилищах - это не только газ "Нафтогаза".

"Из 18,8 млрд кубов 4,7 млрд - это буферный газ, 3,3 млрд - газ нерезидентов, 0,5 млрд - ресурс трейдеров, 3,5 млрд - неснижаемый запас Поставщика последней надежды. Итого, за вычетом этих составляющих остается 6,8 млрд кубов. А на отопительный сезон нужно 6,4 млрд. То есть, баланс вроде можно свести, но совсем впритык. Если будет даже пару очень холодных недель и, как следствие, скачек в потреблении, то может быть дефицит. Тогда придется или срочно закупать газ на споте  по сумасшедшим ценам (по текущим на тот момент рыночным ценникам - Ред) или сокращать потребление. Плохо то, что на ТЭС не хватает угля, и они тоже будут претендовать на газ, что не лучшим образом скажется на итоговом балансе", — дали нам расклад газовщики.

"Если не принимать во внимание "чужой газ" (тех же нерезидентов), то у НАКа - порядка 15 млрд кубов. Чего в теории хватает, то только если не брать во внимание особенности транзита. На февраль у нас должно быть не менее 12-13 млрд кубов, чтобы, если Европа увеличит потребности в газе, мы могли создать нужное давление в ПГХ. Если у нас на тот момент останется 10-11 млрд кубов, ничего может не получится. И выйдет так, что Украина не сможет обеспечить прокачку российского газа по своей ГТС в Европу", - подтвердил Юрий Корольчук.

Недавно в прессу попало письмо главы "Нафтогаза" Юрия Витренко Кабмину, в котором он констатирует - компании не хватает 123 млрд гривен. В том числе, нужны дополнительные средства на закупку 3 млрд кубов газа - порядка 44,5 млрд. Эти объемы планируется выкупить у трейдеров, которые уже хранят свой газ в наших подземных хранилищах. Ценник - 14,5 тысяч гриве за тысячу кубов (то есть, дешевле чем на европейских биржах на данный момент).

Но, как говорит Корольчук, этот газ трейдеры закачали еще по 100 долларов, то есть, их навар составит более 400 долларов на тысяче кубов или порядка 1,3 млрд долларов на всем объеме.

"Ранее о подобных планах по выкупу газа у трейдеров заявлял Ватерландер. Но тогда речь шла о миллиарде кубов, а не трех, как сейчас. Теперь же получается Ватерландера уже нет, а его схемы в НАКе процветают", - говорит Корольчук.

"Окно" для передела

Впрочем, схемы на газе, даже если они и будут, могут оказаться мелочью на фоне готовящегося передела энергорынка.

На "энергетическом" СНБО уже озвучивали планы по временным администрациям в энергокомпаниях, если будет угроза энергетической безопасности страны.

Стоит отметить, что Кабмин уже передал Нафтогазу шесть государственных ТЭЦ (Северодонецкую, Криворожсккую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Днепровскую), а также "Донецкоблгаз", собственники которого попали под санкции СНБО.

Но к такой схеме есть немало вопросов. Как говорит наш источник, "намечается передел активов, окружение Зеленского сейчас очень сильно заинтересовалось энергорынком, а облэнерго, облгазы, ТЭЦ - это, чтобы там не говорили, ликвидные объекты, на которых можно поднимать хорошие деньги. Поэтому, не исключено, что в итоге попугают национализацией, а закончится все переуступкой бизнеса или доли в нем нужным людям".

Причем, на передел энергорынка - не так много времени.

"Блиц" Кабмина с перестановками в "Нафтогазе" вряд ли понравится Западу.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд уже "выражала обеспокоенность" по поводу того, что в "Нафтогазе" - "кризис лидерства", а некоторые международные наблюдатели ушли в отставку.

Нуланд, выступая на конференции YES Brainstorming, отметила, что неплохо было бы учредить профессиональный международный набсовет, который выбрал  бы генерального директора международного класса.

То есть, не исключено, что "Нафтогаз" попытаются вернуть на прошлую модель, или даже более жесткую - полный контроль иностранцев.

"Пока для США вопрос Украины и "Нафтогаза" немного отошел на второй план, и появилось "окно возможностей" для наших кураторов энергорынка. Но не исключено, что это ненадолго. И, помимо нового набсовета, может появиться и новый глава "Нафтогаза", который будет более компромиссной для Запада кандидатурой, чем Витренко", - говорит Корольчук.

 

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Теги: news, новости, Украина, Витренко, Нафтогаз, 7dniv, 7dnivinfo  
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