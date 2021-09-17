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События Сегодня, 21:0249
Несколько месяцев во Львове испанец-нелегал жил в ТРЦ

Вместо того, чтобы выполнить решение миграционной службы и покинуть страну, иностранец решил бродяжничать.

Сотрудники Миграционной службы во Львовской области совместно с ГУ Нацполиции Львовской области смогли выявить испанского гражданина, которые длительно пребывал на территории торгово-развлекательного центра King Cross Leopolis на нелегальных основаниях. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Решение о принудительном возвращении иностранца в Испанию Государственная миграционная служба приняла еще в июне. Причина заключалась в том, что в нашу страну он прибыл не через пункт пропуска. Выполнять его мужчина не стал, а вместо этого отправился во Львов. Там он решил ночевать — сначала в подземном паркинге, а после и непосредственно внутри ТРЦ.

В отношении испанца составили админпротокол по ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Ему выписали штраф, а самого отвезли в пункт временного пребывания иностранцев в Волынской области. Там мужчину идентифицируют для дальнейшего возвращения в страну происхождения.

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