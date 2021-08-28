 

Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки

События Сегодня, 21:0453
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки

Главный санврач рассказал, что процент людей, имеющих подобные медицинские противопоказания, крайне невелик.

Кабинет министров Украины в ближайшее время может принять постановление о выдаче справок людям с категорическими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19. Об условиях выдачи таких справок сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

По словам врача, в украинском законодательстве существует только один термин, который говорит о возможности не прививаться – это абсолютные медицинские противопоказания. При наличии таковых человек не должен и не может вакцинироваться.

По мнению Кузина, процент таких людей невелик. Большинство людей считает, что имеют какие-то медицинские противопоказания, но во время консультации у своего врача, они убеждаются в том, что их состояние не может говорить ни о каких противопоказаниях.

"Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях – это не противопоказания, а наоборот, показания для проведения вакцинации. Потому, что человек, у которого есть тяжелые попутные инфекционные болезни, потенциально переносит коронавирусную болезнь в более тяжелой форме",- отметил Кузин.

Что касается аллергических реакций, то в каждом конкретном случае врач будет выяснять причины таких реакций и давать соответствующее заключение на основе анализов. Это же относится и к категории людей с хроническими заболеваниями.

"Следует понять, что в зависимости от протекания той или иной болезни, она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций или от того, как человек перенес первую прививку… Врач должен оценить соотношение пользы и рисков",- сказал Кузин.

Однако, любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому человеку может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана.

Обладатели такой справки могут получить альтернативное трудоустройство во время карантина. Если человек в силу ограничений не сможет выходить на работу, то работодатель обязан предложить другой вид занятости, например дистанционное выполнение задач.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, справки, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Пустят ли в магазинах
Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач
Сегодня, 13:43
Сроки завершения пандемии спрогнозировали в Минздраве
Сроки завершения пандемии спрогнозировали в Минздраве
28-авг-2021, 10:14
Чиновники одного из горсоветов под Одессой не принимают граждан без справки о вакцинации
Чиновники одного из горсоветов под Одессой не принимают граждан без справки о вакцинации
14-авг-2021, 13:30
Почему в ЕвроСоюзе до сих пор не разрешен китайский CoronaVac рассказал главный санврач Украины
Почему в ЕвроСоюзе до сих пор не разрешен китайский CoronaVac рассказал главный санврач Украины
8-авг-2021, 23:31
Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ
Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ
8-авг-2021, 19:21

Последние новости

21:07
События
Охрану Зеленского после покушения на Шефира не усиливали, - УГО
21:04
События
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки
21:02
События
Несколько месяцев во Львове испанец-нелегал жил в ТРЦ
17:55
События
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
17:49
События
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
17:46
События
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
17:42
События
Суд смягчил меру пресечения Антоненко, обязав его только ночевать дома
17:40
Политика
За две недели полностью вакцинировать 70% госслужащих поручили у Зеленского
14:47
Политика
15-летний контракт на поставку газа с "Газпромом" готовится подписать Венгрия
14:45
Политика
На канале Порошенко странным образом поздравили его с днём рождения
13:43
События
Пустят ли в магазинах "красной зоны" украинцев без ковид-сертификатов объяснил главный санврач
12:21
События
"Газпром-медиа" озвучил название российской версии сервиса TikTok
10:37
События
В Крыму Россия начала масштабные учения ВДВ
10:35
Политика
О помощниках и советниках Елены Зеленской в Офисе президента ничего не знают
10:33
События
О ликвидации пятерых боевиков ХАМАСа в ходе ожесточенной перестрелки объявил Израиль
10:31
События
Когда и на каких условиях человечество вернется к нормальной жизни рассказал глава Pfizer
09:34
События
Армию для защиты своих граждан в Косово готова применить Сербия
09:30
События
Талибы запретили стильные прически и бритье бород
09:24
События
В Москве загадочный мужчина в темных очках раздавал автографы от имени писателя Виктора Пелевина
09:20
События
На испанском острове Ла Пальма неделю продолжается извержение вулкана

Новости ТОП-7

Комментариями чиновников по поводу обстрела авто Шефира возмущен экс-генпрокурор Шокин7272
Почему арестовали "смотрящего" Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру3962
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 20212246
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 20211957
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 20211361
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ444
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I389

Досуг

Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Ценители кофе любят аромат свежих зерен, и пить кофе для них — это искусство и отдых в одном процессе. Поэтому большинство предпочитают покупать автоматическую кофемашину, чтобы наслаждаться любимым напитком, не выходя из дома.
Сегодня, 20:5062
Новости города Киев
Новости города Киев
Для современного человека доступ к новостным порталам в условиях цифрового мира не составляет совершенно никакой проблемы. Новостные порталы сплошь и рядом, не говоря уже о банальных телепередачах, однако мало кто действительно находит пользу в этих ресурсах.
Сегодня, 17:3074
Купить ветровку в Интернете
Купить ветровку в Интернете
Нет ничего более подходящего для ранней осени, чем ветровка. Они очень удобны и в то же время практичны. Цветовая палитра современных ветровок не ограничивается темными цветами, а потому у вас есть все шансы выделиться среди остальных.
Сегодня, 15:0677
Преимущества искусственных елок
Преимущества искусственных елок
В преддверии Нового года начинается подготовка к празднованию. Покупаются фейерверки, подарки, украшения для дома и, конечно, не обходится без главного символа праздника — новогодней ели.
Сегодня, 15:0375
Почему опухла десна?
Почему опухла десна?
Причин, почему опухла десна, может быть несколько, но в любом случае это указывает на некоторые воспалительные процессы в ротовой полости, лечение которых не стоит откладывать на потом. Ведь последствия могут быть куда более серьезными, чем можно себе представить.
Сегодня, 15:01103
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Блюда из сыра с голубой плесенью: что вкусного и полезного приготовить дома?
Мягкий сыр с голубой плесенью — идеальный вариант не только для классической сырной тарелки, но и для приготовления вкусных десертов, закусок, салатов, ароматных основных блюд.
Сегодня, 14:5081

События

Охрану Зеленского после покушения на Шефира не усиливали, - УГО
Охрану Зеленского после покушения на Шефира не усиливали, - УГО
После покушения на первого помощника президента охрану не усиливали, так как гаранта усиленно охраняют с начала войны на Донбассе.
Сегодня, 21:0753
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки
Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки
Главный санврач рассказал, что процент людей, имеющих подобные медицинские противопоказания, крайне невелик.
Сегодня, 21:0456
Несколько месяцев во Львове испанец-нелегал жил в ТРЦ
Несколько месяцев во Львове испанец-нелегал жил в ТРЦ
Вместо того, чтобы выполнить решение миграционной службы и покинуть страну, иностранец решил бродяжничать.
Сегодня, 21:0252
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
На украинском газовом рынке закручивается новая интрига.
Сегодня, 17:55154
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
После двух месяцев голодовки в СИЗО Семенченко потерял сознание
Голодающий в изоляторе СБУ экс-нардеп Семен Семенченко, которого оставили под стражей до 6 ноября, потерял сознание.
Сегодня, 17:4980
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
Вслед за Разумковым у Зеленского хотят поменять глав комитетов Рады
На выездном совещании "Слуг народа" в Трускавце, которое запланировано на 1-3 октября,  могут рассмотреть смену глав нескольких парламентских комитетов
Сегодня, 17:4671
7 Днів