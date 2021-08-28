Кузин заявил что людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 выдадут справки

Главный санврач рассказал, что процент людей, имеющих подобные медицинские противопоказания, крайне невелик.

Кабинет министров Украины в ближайшее время может принять постановление о выдаче справок людям с категорическими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19. Об условиях выдачи таких справок сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

По словам врача, в украинском законодательстве существует только один термин, который говорит о возможности не прививаться – это абсолютные медицинские противопоказания. При наличии таковых человек не должен и не может вакцинироваться.

По мнению Кузина, процент таких людей невелик. Большинство людей считает, что имеют какие-то медицинские противопоказания, но во время консультации у своего врача, они убеждаются в том, что их состояние не может говорить ни о каких противопоказаниях.

"Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях – это не противопоказания, а наоборот, показания для проведения вакцинации. Потому, что человек, у которого есть тяжелые попутные инфекционные болезни, потенциально переносит коронавирусную болезнь в более тяжелой форме",- отметил Кузин.

Что касается аллергических реакций, то в каждом конкретном случае врач будет выяснять причины таких реакций и давать соответствующее заключение на основе анализов. Это же относится и к категории людей с хроническими заболеваниями.

"Следует понять, что в зависимости от протекания той или иной болезни, она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций или от того, как человек перенес первую прививку… Врач должен оценить соотношение пользы и рисков",- сказал Кузин.

Однако, любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому человеку может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана.

Обладатели такой справки могут получить альтернативное трудоустройство во время карантина. Если человек в силу ограничений не сможет выходить на работу, то работодатель обязан предложить другой вид занятости, например дистанционное выполнение задач.