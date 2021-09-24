Охрану Зеленского после покушения на Шефира не усиливали, - УГО

После покушения на первого помощника президента охрану не усиливали, так как гаранта усиленно охраняют с начала войны на Донбассе.

Управление государственной охраны (УГО) сообщило, что после покушения на Шефира, охрану не усиливали. Об этом они сообщили в комментарии Суспільному.

Сообщается, что в связи с конфликтом на Донбассе, украинских президентов начали усиленно охранять с 2014 года. После покушения на Шефира усиливать охрану президенту Зеленскому не стали. При этом сообщать, сколько машин находится в президентском кортеже в УГО не стали сославшись на государственную тайну.

Добавим, что 24 сентября на Украинской правде опубликовали новость со ссылкой на источники в правоохранительных органах, где утверждалось об усилении охраны Зеленского. Полиция при этом с 25 сентября по 8 октября переходит в усиленный режим "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".

Журналистам издания удалось снять кортеж Зеленского на Обуховской трассе, который двигался на большой скорости и с сиренами. Утверждалось, что количество машин в кортеже также увеличилось.