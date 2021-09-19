Мужчину сбежавшего от правосудия во время следствия поймали в Киевской области

При поддержке публичного обвинения Бучанской окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор гражданину, который сбежал из-под стражи (ч.1 ст.393 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева.

Установлено, что 47-летний мужчина, в мае 2021 под конвоем был доставлен в Ирпенский городской суд для рассмотрения обвинительного акта к нему за совершение разбойного нападения на жительницу Киевской области и завладения материальными ценностями последней, однако он применил в отношении конвоира насилие и бежал из-под стражи.

Решением суда мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы. Рассмотрение дела по обвинению в совершении разбойного нападения на женщину продолжается.