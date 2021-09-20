Саакашвили летит в Грузию несмотря на угрозу ареста

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили все-таки решился на возвращение в свою родную страну несмотря на реальную угрозу ареста.

В своем аккаунте в соцсети он выступил с обращением к своим соотечественникам и показал авиабилет на рейс Киев - Тбилиси. Политик рассчитывает прибыть в аэропорт Тбилиси вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент Грузии.