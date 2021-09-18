Частичный шатдаун уже на этой неделе грозит США

В Соединенных Штатах Америки уже на этой неделе может наступить частичный шатдаун. Республиканцы отклонили законопроект о повышении лимита государственного долга.

Если решения не будет найдено, государственным служащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без заработной платы.

Об этом сообщает Тelegram-канал "DW Главное" во вторник, 28 сентября.

Министр финансов предупредила, что уже в октябре страна окажется под угрозой дефолта. Это может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".