Талибам запретили делать селфи и рекомендовали вести себя скромнее

Захватившим Афганистан боевикам движения "Талибан" запретили не только делать стильные прически и брить бороды, а и делать селфи.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, причиной данного запрета стало то, что рядовые боевики Талибана слишком повеселились в Кабуле после захвата столицы Афганистана.

Тысячи молодых талибов, в частности, которые никогда раньше не бывали в больших городах, в свободное от работы время осматривали достопримечательности, устраивали пикники и посещали парки развлечений. Вместе с тем, они фотографировали все подряд и делали селфи. Руководителей это возмутило, так как такие действия не на руку статусу, "добытому кровью мучеников".

Вместе с тем, не приветствуются и фотографии достопримечательностей. По словам руководителей талибов, такие снимки в соцсетях не несут никакой пользы и не пригодятся ни в настоящее время, ни в будущем.