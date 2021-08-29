Сжечь украинских концертных операторов, которые привозят российских артистов призвал Муждабаев

Скандальный журналист, руководитель телеканала АТР Айдер Муждабаев, призвавший ранее стрелять в избирателей президента Владимира Зеленского, предложил сжечь два концертных оператора из-за того, что они привозят российских артистов на выступления в Украину.

Речь идет о Concert.ua и Karabas.com.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"...Надо сжечь в праведном огне две подлые пророссийские конторы - Concert.ua и Karabas.com. Коллаборационисты должны гореть в аду...", - написал он.

Такое заявление Айдер Муждабаев опубликовал, прикрепив афишу от промоутеров "Атом Интертеймент" будущего концерта Артура Пирожкова, который выступит в Киеве в Дворце спорта.Поющая зрада. В Украине этим летом выступят десятки российских артистов

"...О помойке под названием "Атом Интертеймент" я не говорю, это уже ментальные трупы", - добавил журналист.