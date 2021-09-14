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События Сегодня, 19:1232
В Госпогранслужбе уверяют, что не будут увольнять непривитых от ковида пограничников

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что невакцинированных украинских пограничников не допустят к работе и уволят.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Все военнослужащие проходят службу и увольняются соответственно к требованиям закону Украины о военной службе и положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Госпогранслужбе. А норм, о которых вы говорите, их просто не существует. На данный момент в ведомстве вакцинировано 69% личного состава", - заявил Демченко.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, погранслужба, 7dniv, 7dnivinfo  
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