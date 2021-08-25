Провести референдум об отмене смертной казни в Беларуси согласился Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который недавно заявил о создании США военных баз в Украине, согласился в будущем провести референдум об отмене смертной казни в стране.

Однако, белорусский глава считает, что большинство населения выступает за сохранение такой практики.

Об этом сообщает "Белта".

По словам Лукашенко, его часто упрекали в том, что Беларусь - единственная европейская страна, где не отменена смертная казнь или по крайней мере не введен мораторий.

"Я всегда говорил: я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать. Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме. Конституционным большинством, по-моему", - пояснил белорусский лидер.

При этом президент Беларуси считает, что большая часть население проголосует за сохранение смертной казни.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение", - сказал Лукашенко.

Однако, белорусский лидер не отрицает, что соответствующий вопрос необходимо отнести на будущее

"Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - заявил Лукашенко.