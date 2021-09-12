Российская биатлонистка сменит гражданство и будет выступать за Украину

Сейчас спортсменка Дарья Сидорова ждет указа президента о предоставлении гражданства.

Российская биатлонистка Дарья Сидорова получит украинское гражданство, после чего сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "Суспільному" президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, который начал подготовку нашей сборной к новому сезону.

"Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года", — сказал он.

Дарья Сидорова является чемпионкой Росси среди юниорок. С марта этого года она тренируется со сборной Украины, и по словам тренера, имеет хорошие перспективы.

"Даша постепенно будет адаптироваться в Украине, будет пытаться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу. Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее другой ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Думаю, она нам поможет", — добавил Брынзак.

По регламенту Международного союза биатлонистов (IBU), если спортсмен меняет гражданство, то выступление за другую страну возможно только через два года.

Что касается Сидоровой, то она в последний раз выступала за Россию на соревнованиях в январе 2020 года. Таким образом, уже в январе 2022 года она сможет выступить за Украину.

Дарья Сидорова станет шестой россиянкой, которая будет выступать за украинскую сборную по биатлону. Ее коллегами станут бывшие россиянки Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.