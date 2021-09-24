Айтишник из EPAM застрелил офицера белорусской "Альфы"

Житель квартиры отказался открывать двери по требованию силовиков. Они ее выломали, а когда зашли внутрь, по ним открыли огонь из ружья.

Сегодня, 28 сентября в Беларуси был смертельно ранен сотрудник Комитета госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

Сообщается, что силовики проводили специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности. В одном из жилых домов по правоохранителям был открыт огонь из ружья. В результате один сотрудник КГБ погиб.

Правоохранители открыли огонь в ответ, нападающего убили. Погибшим, как слышно в видео, является сотрудник КГБ с позывным "Нирвана", а зовут его — Дмитрий.

В опубликованном видео видно, что житель квартиры отказался открывать двери сотрудникам КГБ. Те ее начали выламывать. После этого появляются кадры из квартиры, где видно молодого человека с ружьем. Когда силовики взломали двери, и зашли в квартиру, раздались звуки выстрела.

По факту убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.