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События Сегодня, 09:2654
Двух нелегалов в грузовике с тканями нашли в Черноморском порту

В Черноморском морском порту, во время оформления теплохода, который прибыл из Турции, оперативники обнаружили двух нелегальных мигрантов из Сирии. Мужчины прятались в грузовике с тканью.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время оформления теплохода в Черноморском порту в полуприцепе турецкой регистрации, среди груза тканей, обнаружили двух незаконных мигрантов, документов при них не было.

Сами мужчины заявили, что они из Сирии и признались, что хотели нелегально попасть к своим родным в Италию. По словам нелегалов, в турецком порту каждый из них заплатил по 7 тысяч евро (около 21,7 тыс. грн) за возможность ехать в полуприцепе.

Как выяснили оперативники, возле пункта пропуска нелегалов ждал их соотечественник, у которого есть вид на жительство в Украине. На данный момент следственные действия продолжаются,  открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства. 

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