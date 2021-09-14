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Гарантий евроинтеграции для стран Западных Балкан ЕС дать не может

Европейский Союз, из-за опасений политической реакции от стран-участниц, больше не может гарантировать будущее членство для шести стран Западных Балкан, которым ранее обещали место в ЕС.

Речь идет о Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании и Северной Македонии.

Об этом сообщает Reuters. 

Евросоюз планировал снова дать обещание, прозвучавшее 18 лет назад как о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Однако, по словам дипломатов, проект прошел как минимум два раунда и согласие не было достигнуто.

При этом государства-члены ЕС не озвучивают четко свои позиции. Ряд богатых стран, таких как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения поспешного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Великобританию, которая и настроила многих британцев против ЕС.

Кроме того, Болгария против присоединения Северной Македонии из-за спора о языках. В свою очередь страны, которые напротив, поддерживают расширение ЕС, например Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии упрекают Германию и Францию ​​за то, что они не смогли оказать давление на Болгарию, чтобы она сняла вето.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Евроинтеграция, 7dniv, 7dnivinfo  
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