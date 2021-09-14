Название для будущей партии Притула придумал еще 8 лет назад - "СРАКА"

После анонса создания собственной партии шоуменом Сергеем Притулой, который только недавно вышел из фракции "Голос", многие фантазировали насчёт названия будущей политсилы Притулы.

Однако, как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", фантазировать не стоит - политик уже сам его обозначил.

Причём сделал это Притула заранее - ещё 8 лет назад, выступая на одном из юмористических шоу.

Он сказал, что его партия будет называться "СРАКА".

"Расшифровывается как Социалистической-рабочий аграрно-коммунистический апокалипсис", - сказал Притула, отметив, что его партия из-за своего названия будет близка к народу, который "известно где находится".

Очевидно, что в 2013 году (а именно тогда вышло это шоу), Притула вряд ли предполагал, что вскоре и в самом деле будет создавать свои партию.