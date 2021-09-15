В Украине появилось мобильное приложение "еСуд". Как оно будет работать

Состоялась презентация мобильного приложения "еСуд". Благодаря ему пользователи смогут отслеживать движение документов по судебному делу и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
В приложении "еСуд" доступны следующие услуги:
- получение уведомлений в приложении относительно изменения состояния дела, или же поступления новых документов;
- просмотр дел, документов и производств, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;
- просмотр заявлений, ходатайств и других документов, которые пользователь "еСуда" создал в личном кабинета приложения;
- просмотр доверенностей и ордеров, которые находятся в личном кабинете, или же которые издал пользователь.