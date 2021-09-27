Политика в подготовке покушения на премьера страны заподозрили в Нидерландах

В Нидерландах правоохранители задержали политика по причине вероятной причастности к подготовке покушения на Марка Рютте, премьер-министра страны.

Об этом сообщает NOS.

"Правоохранители задержали в воскресенье Арно ван Доорна, который якобы пытался предоставить информацию для подготовки серьезного преступления. Целью мог быть премьер-министр Марк Рютте", - пишут в сообщении.

Впрочем, после ночи в тюрьме политика освободили. При этом его адвокат объяснил, что пребывание в одних и тех же местах, где был премьер-министр, случайность.

В свою очередь нидерландская прокуратура заявила, что расследование продолжается. Таким образом есть подозрение, что Арно ван Доорн пытался собрать и передать информацию для подготовки покушения.

За несколько дней до инцидента нидерландские СМИ обратили внимание на то, что у премьер-министра появилась усиленная охрана. При том, что обычно Рютте ездит на работу и передвигается по Гааге на велосипеде без охраны.

В 2013 году Арно ван Доорн принял ислам - такое решение очень поразило ультраправую партию свободы (PVV) Герта Вильдерса, членом которой был ван Доорн.