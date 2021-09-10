Кулеба заявил, что Зеленский будет общаться с Путиным с наступательной позиции

На возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина украинский лидер будет придерживаться наступательной позиции.

Такой прогноз дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", - заявил Кулеба.

По его словам, "Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях".

"Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - добавил Кулеба.