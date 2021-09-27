Антитеррористические учения СБУ идут под Львовом. Жителям региона нужно иметь при себе документы

Во Львовской области сегодня, 29 сентября, стартовали антитеррористические учения СБУ.

Они будут проходить ближайшие два дня в Яворовском районе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Масштабные тренировки пройдут на Львовщине в условиях, максимально приближенных к реальным и с использованием специальной техники. В связи с этим СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Во время проведения маневров, в период с 29 по 30 сентября, на отдельных территориях могут ввести особый режим, в том числе ограничить или запретить движение транспортных средств и пешеходов. Кроме того, жителей региона могут остановить для проверки документов, для досмотра личных вещей и тому подобное. Таким образом, с собой лучше иметь паспорт, водительское удостоверение или справку об обучении, удостоверяющую личность.

Кроме того, жителей города Яворов и области просят сохранять бдительность, в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов нужно сообщать в спецслужбу. Также СБУ просит звонить тех, кто знает о планах осуществления диверсий или терактов.