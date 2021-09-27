О завершении досудебного расследования по делу Семенченко отчиталась СБУ

В Службе безопасности Украины заявили о завершили досудебного расследование в уголовном производстве по девяти людям, среди которых бывший командир батальона "Донбасс", экс-напдеп Семен Семенченко, объявивший голодовку в СИЗО.

Об этом спецслужба написала на своей странице в Facebook.

По данным СБУ дело по девяти фигурантам велось по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как добавили в СБУ, фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования.

Досудебным расследованием занимались следователи СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.