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События Сегодня, 15:5241
Доклад об ограничении прав национальных меньшинств в Украине подготовят в ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о необходимости подготовки доклада об ограничении прав национальных меньшинств, в частности, связанным с ограничением права на образование на родном языке.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат ОПЗЖ Юлия Лёвочкина, говорится в сообщении на сайте политсилы.

По ее словам, в июне текущего года члены делегаций Румынии, Франции, Германии, Швейцарии, Сербии, Испании, Италии, Латвии, Албании, Сан-Марино в ПАСЕ поддержали инициативу о подготовке доклада относительно ухудшения доступа представителей нацменьшинств к образованию на родном языке.

"Широкая представленность инициаторов вопроса говорит о том, что политика ограничения прав национальных меньшинств, которая имеет место в Украине, не остается незамеченной международным сообществом. Прозвучал очередной сигнал украинской власти о необходимости пересмотреть подход к обеспечению широкого спектра прав человека на государственном уровне", - сказала Юлия Лёвочкина.

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Теги: news, новости, Украина, ПАСЕ, Левочкина, 7dniv, 7dnivinfo  
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