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События Сегодня, 19:3653
О планах Facebook по завлечению детей в соцсеть сообщили в США

Внутренние документы Facebook доказывают, что компания разрабатывала идеи по завлечению детей в соцсети.

Соответствующие бумаги изучили журналисты газеты The Wall Street Journal.

Так, в статье издания говорится о том, что в документах присутствуют планы привлечь в соцсеть несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 12 лет. Кроме этого, в прошлогодних бумагах компания заявила, что дети являются "ценной, но незадействованной аудиторией". А в презентациях от 2019 года Facebook рассматривал возможность использовать "игровые дни", чтобы привлечь детей на платформу. Так, в первую очередь предлагалось задействовать приложение Messenger для общения детей с друзьями.

В то же время в другом другом документе указывалось, что целью компании было "первенство в обмене сообщениями у детей США". В случае успеха такой механизм будет иметь "эффект победы над подростками". Более того, документы показали опасения Facebook в том, что она проигрывает конкурирующим соцсетям Snapchat и TikTok, которые набирали популярность среди подростков.

Таким образом компания создала команду, чтобы изучить подростков и поставила цель выпустить за три года больше продуктов для детей. ПОмимо этого, Facebook заказал стратегические документы о долгосрочных бизнес-возможностях, которые связаны с привлечением на платформу подростков.

Помимо этого, в компании разработали новый подход к разработке продуктов для детей. Так, вместо того, чтобы предлагать только два типа продуктов, которые рассчитываются на пользователей до 13 лет и старше, Facebook намеревался адаптировать свои продукты сразу к нескольким возрастным группам: взрослым, подросткам в возрасте от 16 лет, подросткам в возрасте от 13 до 15 лет, детям в возрасте от 10 до 12 лет, детям в возрасте от 5 до 9 лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет.

В результате данный подход компании к завлечению детей в соцсети рассмотрят в ходе слушаний подкомитета Сената 30 сентября. ПРедпологается, что будет изучено влияние Facebook и Instagram на психическое здоровье.

До этого законодатели ссылались на собственное исследование Facebook. Согласно его данным, Instagram может оказывать негативное влияние на психическое здоровье подростков - особенно девочек.

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Теги: news, новости, Украина, США, Facebook, дети, 7dniv, 7dnivinfo  
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