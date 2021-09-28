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События Вчера, 22:5248
80% учителей не вакцинировано в шести тысячах школ в Украине

В Украине после введения новых карантинных правил 6 тыс. школ все еще не достигли рекомендованного показателя вакцинации педагогического коллектива.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства. 

По словам Ляшко, около 6 тыс. школ по Украине еще не достигли показателя вакцинации своих работников от коронавируса, который рекомендовало правительство.

"Находясь в "желтой" зоне эпидопасности больше 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации, и смогут работать даже при введении "красного "уровня эпидопасности", - сказал Ляшко.

Более того, министр считает, что безопасность в школах – это не место для компромиссов.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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