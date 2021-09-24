Мини-война вспыхнула в тюрьме Эквадора

В Эквадоре случилось чрезвычайное происшествие.

Здесь, в городе Гуаякиль на западе страны, в местной тюрьме вспыхнули массовые беспорядки среди заключенных.

В итоге, по последним данным на утро 30 сентября, 116 человек погибли и 80 получили ранения. Об этом сообщил президент республики Гильермо Лассо, как передает ТАСС.

"Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные", - сказал он на пресс-конференции.

Лассо подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы "восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия".

"У нас нет конкретной информации об угрозе в других пенитенциарных учреждениях, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два назад в других тюрьмах", - отметил глава государства.

По данным властей, причиной перестрелки в тюрьме города Гуаякиль стал конфликт между представителями разных банд. Ситуация в тюрьме была взята под контроль.