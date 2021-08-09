О ликвидации экстремистского движения "Рабочы Рух" отчитались у Бацьки

Силовики Беларуси отчитались о проведении еще одной спецоперации, в ходе которой была ликвидирована "организованная экстремистская организация "Рабочы Рух".

Об этом рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире государственного канала СТВ.

"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы Рух". Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера.

Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб", - заявил Константин Бычек.