Автобус с туристами перевернулся в Карпатах

Вчера, 29 сентября, в Карпатских горах (Львовская область - Ред.) на узкой трассе произошло серьезное ДТП.

Здесь, в районе села Волосянка (Стрыйский район - Ред.) перевернулся микроавтобус с группой туристов. Причиной ЧП, вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем.

Об этом сообщает в оперативной сводке пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

"На туристическом маршруте горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (всего семь человек), перевернулся. В результате чего травмированы пять человек, которые спасательным отделением ГСЧС (шесть человек и одна единица техники) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы района", - уточнили спасатели.