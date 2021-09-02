Более 55 тысяч гривен зарплаты за август получил Вице-премьер Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников, доход которого в 2020 году составил больше десяти миллионов, за август получил 55,4 тысяч гривен зарплаты.

Об этом со ссылкой на ответ секретариата правительства сообщают "Украинские новости" в четверг, 30 сентября.

Должностной оклад Резникова в последний летний месяц составил 41 983 гривны, командировочные - 13 418 гривен.

Таким образом, зарплата вице-премьера по вопросам реинтеграции за август составила 55 479 гривен.

При этом сумма удержанных налогов составила 10 818 гривен.

После удержания налогов Резников получил на счет 44 661 гривну.