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События Сегодня, 10:1719
Более 55 тысяч гривен зарплаты за август получил Вице-премьер Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников, доход которого в 2020 году составил больше десяти миллионов, за август получил 55,4 тысяч гривен зарплаты.

Об этом со ссылкой на ответ секретариата правительства сообщают "Украинские новости" в четверг, 30 сентября.

Должностной оклад Резникова в последний летний месяц составил 41 983 гривны, командировочные - 13 418 гривен.

Таким образом, зарплата вице-премьера по вопросам реинтеграции за август составила 55 479 гривен.

При этом сумма удержанных налогов составила 10 818 гривен.

После удержания налогов Резников получил на счет 44 661 гривну.

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Теги: news, новости, Украина, Резников, зарплата, 7dniv, 7dnivinfo  
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