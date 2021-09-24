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События Сегодня, 10:38103
Неизвестный в России зарубил топором трех студенток

В России в городе Гай, что в Оренбургской области, произошло тройное убийство, жертвами которого стали молодые девушки от 17 до 19 лет. 

Следователи возбудили уголовное дело.

Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Радика Галимова сообщает ТАСС в четверг, 30 сентября.

По его словам, все убитые девушки учились в местном образовательном учреждении и проживали вместе на съемной  квартире. Их зовут Адила Каримова, Зульфия Санкина и Айгиза Ушеткулова. Тела первых двух нашли в квартире в городе Гае, когда тушили пожар, тело третьей девушки - на улице возле жилого дома. Все тела были с признаками насильственной смерти.

По данным Telegram-канала Mash, девушки учились в медицинском колледже. Кроме того, по информации паблика, всех студенток убили топором, а после убийца устроил пожар, чтобы замести следы.

В настоящее время убийца не найден, поиски продолжаются.

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