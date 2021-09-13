 

Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток (Видео)

События Сегодня, 10:4085
Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток

Известный рэпер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап (Алексей Потапенко) обнаружил имя своей супруги украинской певицы Насти Каменских в неприглядном списке.

Ее имя соседствовало с именами других популярных певиц.

Об этом Потап рассказал в эфире программы "Позаочи".

По словам артиста, он увидел имя своей жены в списке элитных проституток. Там же он обнаружил имена еще нескольких украинских певиц: экс-участницы "ВИА ГРЫ" Веры Брежневой и бывшей участницы группы NikitA Дарьи Астафьевой.

"Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя - проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева", - рассказал Потап.

После этого артист ознакомился с ценами на услуги девушек и позвонил певицам, чтобы рассказать о своей находке. Артистки весело отреагировали на известие отшутившись, что "стоят намного дороже".

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