Новую эвакуацию украинцев из Афганистана готовит украинская разведка

Украинская разведка готовит еще один рейс для эвакуации соотечественников из захваченного талибами Афганистана.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в четверг, 30 сентября.

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - объяснил министр иностранных дел.

Напомним, 24 сентября в МИД заявили, что из Афганистана хотят выехать еще 100 украинцев. Связь с ними поддерживают через посольство Украины в Таджикистане.