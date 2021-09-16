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События Сегодня, 15:1358
С завтрашнего дня украинцы с диабетом смогут получить инсулин только по электронному рецепту

С первого октября пациенты с диабетом смогут получить жизненно необходимый для них инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам.

Об этом сообщает Минздрав и публикует алгоритм получения такого документа.

Для получения электронного рецепта необходимо сделать всего пять шагов:

  • Посетить эндокринолога.
  • Получить индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозирование инсулина и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
  • Получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) Или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом планом лечения и не может изменить назначение эндокринолога.
  • Прийти и получить инсулин в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно.
    Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 16 77 или на сайте НСЗУ на дашборда в разделе Е-данных.
  • Получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

Также в Минздраве уточняют, что если количества назначенного эндокринологом инсулина недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно.

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Теги: news, новости, Украина, диабетики, инсулин, 7dniv, 7dnivinfo  
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