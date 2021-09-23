Cелянина который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой под Одессой убили полицейские

Под Одессой полицейские застрелили 52-летнего мужчину, который открыл стрельбу в сторону правоохранителей и повредил их автомобиль. Злоумышленник был вооружен обрезом охотничьего ружья и гранатой. Инцидент произошел в селе на территории Балтской ОТГ, сообщается на сайте региональной Нацполиции.

О том, что сосед открыл стрельбу на улице в полицию сообщил местный житель. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль. В ответ полицейские также применили огнестрельное оружие.

Правонарушитель укрылся в чужом доме и выгнал оттуда хозяев. А потом он вышел на улицу и направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Сотрудники полиции обезвредили злоумышленника ответным огнем.

Событие квалифицировали по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации еще и по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Гранату, которой угрожал злоумышленник и его ружье направили на экспертизу. Устанавливается происхождения оружия.