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События Сегодня, 20:2646
В Мукачево разыграют призы среди вакцинированных от коронавируса горожан

Власти Мукачево решили побуждать горожан к вакцинации против коронавируса с помощью ценных призов.

Привившиеся жители этого города в Закарпатской области смогут получить средства передвижения или телевизоры.

Об этом сообщается в Фейсбуке Мукачевского городского совета.

На призовой фонд город выделил 1,2 миллиона гривен, которые пойдут на покупку:

  • автомобиля Renault Duster;
  • 15 велосипедов;
  • 15 электросамокатов;
  • 15 телевизоров.

Акция с призами проводится в рамках Программы содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19. Ее одобрил горсовет.

"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации", - говорится в записи на Фейсбуке.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Мукачево, 7dniv, 7dnivinfo  
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