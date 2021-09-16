В Мукачево разыграют призы среди вакцинированных от коронавируса горожан

Власти Мукачево решили побуждать горожан к вакцинации против коронавируса с помощью ценных призов.
Привившиеся жители этого города в Закарпатской области смогут получить средства передвижения или телевизоры.
Об этом сообщается в Фейсбуке Мукачевского городского совета.
На призовой фонд город выделил 1,2 миллиона гривен, которые пойдут на покупку:
- автомобиля Renault Duster;
- 15 велосипедов;
- 15 электросамокатов;
- 15 телевизоров.
Акция с призами проводится в рамках Программы содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19. Ее одобрил горсовет.
"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации", - говорится в записи на Фейсбуке.