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События Сегодня, 00:0839
В Харьковской области полицейские жестоко пытали товарища убитого, подозревая его в преступлении

В Харьковской области временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов полиции пытал мужчину, чтобы тот сознался в убийстве.

Не выдержав извращенных пыток, мужчина взял вину на себя.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины в четверг, 30 сентября.

Как стало известно следствию, полицейские расследовали убийство, которое произошло в одном из сел Харьковщины. Они установили товарища умершего и решили определить его виновным. Правоохранители не имели достаточных доказательств, но хотели быстрее раскрыть преступление.

Полицейские зашли в дом 61-летнего мужчины, который на тот момент спал и сразу начали его бить и душить деревянной палкой, требуя признаться в убийстве. Затем надели на подозреваемого наручники и отвезли в участок, где пытки продолжились.

Более часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове. А заместитель начальника отдела полиции не ограничился избиением. Он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему. Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство.

Во время досудебного расследования суд избрал пострадавшему меру пресечения в виде содержания под стражей, но человек в суде добился, чтобы его выпустили из следственного изолятора.

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