В Украину пришли ночные заморозки

В последний рабочий день нынешней недели, в пятницу, 1 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода, на большей части страны без осадков.

Лишь на Волыни, а также во Львовской области и на Закарпатье местами прогнозируют дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -1 +8 градусов. В западных областях сегодня днем от +13 до +19. На востоке дневная температура составит от +11 до +13 градусов. На юге воздух прогреется до +16... +17

1 октября в Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до +2-4, по области на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем +13...+15.