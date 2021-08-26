Британия перестала пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов

В британском правительстве утверждают, что эта мера нацелена на борьбу против поддельных документов. Новые правила являются частью соглашения о выходе королевства из ЕС.

С пятницы, 1 октября, граждане стран Европейского союза не могут въезжать в Великобританию по своим национальным паспортам — теперь пересечение границы для них разрешается только при предъявлении загранпаспорта. Соответствующее изменение в британском законодательстве было анонсировано годом ранее. Об этом сообщает газета Evening Standard.

По словам представителей правительства Великобритании, целью этой меры, реализовать которую стало возможно после выхода королевства из ЕС, является борьба с поддельными паспортами. В МВД Британии утверждают, что европейские национальные паспорта являются одними из самых изымаемых на границе фальшивых документов.

В то же время новые правила не коснутся тех граждан ЕС, проживающих в Великобритании, которые до 30 июня текущего года подали документы на получение полного или частичного статуса оседлости — они могут въезжать на территорию королевства по национальному паспорту до 31 декабря 2025 года. По состоянию на конец августа граждане ЕС получили около 5,4 млн таких разрешений.

В свою очередь в ЕС опасаются, что новые правила приведут к путанице при регистрации на рейс в Великобританию, так как статус оседлости не подтверждается каким-либо дополнительным документом. Так, чтобы уточнить, получил ли пассажир соответствующее разрешение, представители авиакомпаний будут вынуждены заходить на сайт правительства Британии, чтобы проверить электронный код, который был сгенерирован пассажиром на его гаджете, пишет The Guardian.

Неназванный европейский дипломат в комментарии изданию выразил опасения касательно того, что авиакомпании смогут не научиться учитывать все нюансы непростой миграционной политики Британии и не пустить в самолет гражданина ЕС, который имеет право въехать в королевство без загранпаспорта.