Поставки газа в Венгрию через Украину прекратил Газпром

С 7 утра 1 октября транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии остановлен.

Российский монополист "Газпром" с пятницы, 1 октября начал поставки газа в Венгрию по долгосрочному контракту, который был заключен 27 сентября, информирует ТАСС.

Газ в Венгрию будет поступать через газопровод "Балканский поток", который является продолжением "Турецкого потока"), а также через трубопроводы юго-восточной Европы.

По информации Газпрома, с Венгрией было заключено два контракта, суммарный объем поставок газа по ним – до 4,5 млрд куб. м в год. Срок действия каждого из контрактов – 15 лет.

Оператор ГТС Украины сообщил, что с 7 утра 1 октября приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина обратится в Еврокомиссию из-за решения Венгрии получать газ по новому маршруту.

Генеральный директор оператора ГТС Сергей Макогон предупредил, что Украина готовится к существенному сокращению или приостановлению транзита газа через территорию нашей страны в Венгрию.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил о вмешательстве Киева во внутренние дела своей страны после подписания Будапештом и Москвой договора о транзите газа в обход Украины.