Украиноязычную версию сервиса запустил Netflix

Также у сервиса появились официальные страницы на украинском языке в Facebook, Instagram и YouTube.

Американский стриминговый видеосервис Netflix сообщил о запуске в Украине локализованного сервиса с интерфейсом на украинском языке, сообщает в пятницу, 1 октября пресс-служба компании. Фильмы и сериалы на сервисе теперь доступны не только с субтитрами, но и с дубляжом на украинском языке.

"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", – сказано в сообщении пресс-службы.

Украиноязычная версия сервиса доступна в веб-версии Netflix. Также сервис завел официальные страницы на украинском языке в соцсетях Facebook, Instagram и YouTube.

Среди контента, доступного в украинском дубляже, можно выделить сериал "Бриджертоны", исторический фильм "Корона", сериал "Ферзевой гамбит", мультфильм "Митчеллы против машин".