В Киеве в ближайшие выходные пройдут особые массовые забеги

Из-за спортивных мероприятий в центре Киева 2 и 3 октября будет ограничиваться движение.

В субботу, 2 октября, в 15:00 на столичном Крещатике состоится "Марафон для всех". Дистанцию в 1 километр 500 бегунов преодолеют за тех, кто из-за здоровья, возраста или других причин сам не может пробежать.

Организаторы акции отмечают, что среди бегунов будет Сергей Волевач. После тяжелого ДТП он снова научился ходить, и теперь хочет сделать сюрприз для своей тети Ани, которая ухаживала за ним.

Также будут бежать за Анастасию, которая из-за врожденного ДЦП передвигается на коляске, и за 13-летнего Максима Давыдюка, первого ребенка в Украине с пересаженным сердцем.

В этом году такой марафон состоится в третий раз, но впервые в офлайн-формате. Бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.

В воскресенье, 3 октября состоится "Тяжелый забег" – дистанцию в 1 км преодолеет ветеран АТО Леонид Остальцев в военной амуниции весом 30 килограммов.

Эти особые забеги пройдут в рамках массового спортивного мероприятия "Новая почта — Полумарафон Киев". В связи с этим 2 и 3 октября в центре Киева будет перекрыто движение, сообщили в КГГА.

Также, 2 октября, в рамках события состоится ряд дополнительных активностей: детские забеги на дистанции 100 и 500 метров и "Детский марафон" совместно со спортивным движением JuniorZ.

10 октября в столице состоится благотворительный Украинский военный забег (Military Run UA) к 30-летию ВСУ.