 

Дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой разваливается. Суд отказался брать ее под домашний арест

События Сегодня, 14:24100
Дело против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой разваливается. Суд отказался брать ее под домашний арест

Дело, которое фабриковало СБУ против спецкора "Страны" Антонины Белоглазовой, начало развариваться уже на этапе избрания меры пресечения.

Судья отказал прокуратуре в ходатайстве по избранию меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Аргументы сбушников были разбиты в суде адвокатом.

"Работаем дальше над тем, чтоб все нелепые обвинения против Антонины были окончательно похоронены!" - сообщает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

К слову, вчера аналогичное решение (отказать прокуратуре в ходатайстве об избрании меры пресечения) суд принял и по другому фигуранту этого дела Алле Бондаренко (мама Ольги Шарий).

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Теги: news, новости, Украина, Страна, Белоглазова, СБУ, Суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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